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Bitlis merkezli FETÖ operasyonunda 5 askere gözaltı

YAŞAM HABERLERİ | 09.01.2018 22:18 | Son Güncelleme 7 saat önce

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) - BİTLİS merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 5 muvazzaf asker gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bitlis merkezli Adıyaman, İstanbul, Kayseri, Konya ve Siirt'te eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 1 üsteğmen, 1 astsubay ve 3 uzman jandarma gözaltına alındı. Şüphellier, B.B., H.A., M.T., M.A., ve Y.G.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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