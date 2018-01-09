Bitlis merkezli FETÖ operasyonunda 5 askere gözaltı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) - BİTLİS merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 5 muvazzaf asker gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bitlis merkezli Adıyaman, İstanbul, Kayseri, Konya ve Siirt'te eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 1 üsteğmen, 1 astsubay ve 3 uzman jandarma gözaltına alındı. Şüphellier, B.B., H.A., M.T., M.A., ve Y.G.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.