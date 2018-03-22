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Bitlis şehidinin ismi açıklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2018 18:36 | Son Güncelleme

Bitlis’te el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan askerin ismi ve memleketi açıklandı.Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Sehi Ormanları bölgesinde icra edilmekte olan operasyon kapsamında 22 Mart 2018 günü saat 14.20 sıralarında Çüyüktepe mevkiinde bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin infilak ettiği belirtildi.

Bitlis’te el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan askerin ismi ve memleketi açıklandı.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Sehi Ormanları bölgesinde icra edilmekte olan operasyon kapsamında 22 Mart 2018 günü saat 14.20 sıralarında Çüyüktepe mevkiinde bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin infilak ettiği belirtildi. Açıklamada, “Patlama sonucu Uzman Jandarma Çavuş Şükrü Çakar şehit olmuş, Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Türkmen hafif şekilde yaralanmıştır. Şehidimize Allah’tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı, yaralı askerimize acil şifalar dileriz. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir” denildi.

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