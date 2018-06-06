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Bitlis ve Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.06.2018 16:30 | Son Güncelleme

BİTLİS ve Muş'ta jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı, uyuşturucu madde, PKK terör örgütüne ait örgütsel doküman, 2 tabanca ve bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi.

Bitlis ve Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Halil ÜLKER/AHLAT (Bitlis), (DHA)- BİTLİS ve Muş'ta jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı, uyuşturucu madde, PKK terör örgütüne ait örgütsel doküman, 2 tabanca ve bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi.
Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6 ay boyunca sürdürdüğü takibin ardından uyuşturucu madde satışı ve imalatı yapan çeteye yönelik operasyon düzenledi. Muş'un Bulanık ilçesinde 1, Bitlis'in Tatvan ilçesinde 5 ve Bitlis'in Ahlat ilçesinde 7 olmak üzere 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 9 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, bir miktar esrar, metamfetamin, PKK terör örgütüne ait örgütsel dökümanlar, 2 tabanca ve bu silahlara ait mühimmat ile uyuşturucu madde yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

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Bitlis ve Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltıBitlis ve Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltıBitlis ve Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

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