Bitlis’de PKK mühimmatı ve patlayıcı ele geçirildi

Özcan ÇİRİŞ BİTLİS, (DHA)- BİTLİS’in Hizan ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonlarda mühimmat, yüklü miktarda patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Hizan ilçesine bağlı Karaağaç Köyü kırsalında, jandarma ekipleri tarafından PKK’lı teröristlere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda, yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde, 1 el yapımı patlayıcı, yaklaşık 500 kilogram amonyum nitrat karışımı patlayıcı madde, 1 roketatar antitank mühimmatı ile muhtelip yaşam malzemeleri ele geçirildi. Ele geçirilen mühimat ve patlayıcılar uzman ekipler tarafından kontrollü şekilde imha edildi.
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