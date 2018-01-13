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Bitlis’te 1 kilo 400 gram ‘marok’ ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ | 13.01.2018 22:54 | Son Güncelleme 8 saat önce

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) - BİTLİS'in Tatvan ilçesinde düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 401 gram marok ile 647 gram toz esrar ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.

Tatvan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, dün saat 18.00 sıralarında ilçede şüphe üzerine E.E. yönetimindeki araca dur ihtarında bulundu. Polisi gören E.E., araçtan inip, elindeki siyah poşetle kaçmaya başladı. E.E., kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı, yanındaki T.T. ise araçta gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada, 1 kilo 114 gram marok adlı uyuştuducu ele geçirildi.

E.E. ve T.T.'nin ifadeleri doğrultusunda uyuşturucuyu aldıkları belirtilen Ç.T.'nin evinde ve işyerinde de arama yapıldı. Aramalarda 287 gram marok bulundu, Ç.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.E. ve Ç.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, T.T. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İlçede düzenlenen bir başka operasyonda ise bir evde yapılan aramada satışa hazır halde 647 gram toz esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan evsahibi M.B. tutuklandı.

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