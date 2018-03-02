Bitlis'te 1 kilo 50 gram metamfetamin ele geçirildi

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) - BİTLİS'te, polis tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, 1 kilo 50 gram metamfetamin ile tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi, gözaltına alındı.

Bitlis Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri tarafından yapılan yol kontrolleri sırasında durdurulan araçta yapılan aramada, 1 kilo 50 gram uyuşturucu metamfetamin maddesi, 1 adet P114 G19C Semi Automatic Cal 9 mm tabanca, bu tabancaya ait 1 adet şarjör ve 4 adet 7.65 mm çapında dolu fişek ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili olarak araçta bulunan H.T ve S.A isimli şahıslar hakkında “uyuşturucu madde ticareti yapmak veya nakletmek' suçlarından adli tahkikat başlatıldı."

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