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Bitlis'te 1 kilo 50 gram metamfetamin ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.03.2018 18:07 | Son Güncelleme

BİTLİS'te, polis tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, 1 kilo 50 gram metamfetamin ile tabanca ele geçirildi.

Bitlis'te 1 kilo 50 gram metamfetamin ele geçirildi

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) - BİTLİS'te, polis tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, 1 kilo 50 gram metamfetamin ile tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi, gözaltına alındı.
Bitlis Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:
"İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri tarafından yapılan yol kontrolleri sırasında durdurulan araçta yapılan aramada, 1 kilo 50 gram uyuşturucu metamfetamin maddesi, 1 adet P114 G19C Semi Automatic Cal 9 mm tabanca, bu tabancaya ait 1 adet şarjör ve 4 adet 7.65 mm çapında dolu fişek ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili olarak araçta bulunan H.T ve S.A isimli şahıslar hakkında “uyuşturucu madde ticareti yapmak veya nakletmek' suçlarından adli tahkikat başlatıldı."

FOTOĞRAFLI

Bitlis'te 1 kilo 50 gram metamfetamin ele geçirildiBitlis'te 1 kilo 50 gram metamfetamin ele geçirildi

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