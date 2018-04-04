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Bitlis'te 1 ton amonyum nitrat ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2018 19:27 | Son Güncelleme

BİTLİS'in Tatvan ilçesi kırsalında güvenlik güçleri tarafından PKK terör örgütüne yönelik sürdürülen operasyonda, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 1 ton amonyum nitrat ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Bitlis'te 1 ton amonyum nitrat ele geçirildi

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'in Tatvan ilçesi kırsalında güvenlik güçleri tarafından PKK terör örgütüne yönelik sürdürülen operasyonda, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 1 ton amonyum nitrat ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Tatvan 10'nuncu Komando Tugay Komutanlığı ve Bitlis Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölücü terör örgütü PKK mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek ve kullanmış oldukları sığınak ve barınakları imha etmek amacıyla bugün Tatvan ilçesinin Tokaçlı köyü kırsalına operasyon düzenledi. Operasyon sırasında 5 sığınak, 2 avcı boy çukur, toprağa gömülü halde el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 1 ton amonyum nitrat, 4 adet 12 kilogramlık dolu mutfak tüpü, çeşitli yaşam ve giyim malzemesi ele geçirildi. Sığınak ve çukurlar kullanılamaz hale getirilirken, delil niteliği taşımayan diğer malzemeler ise yerinde kontrollü olarak imha edildi.

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Bitlis'te 1 ton amonyum nitrat ele geçirildiBitlis'te 1 ton amonyum nitrat ele geçirildi

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