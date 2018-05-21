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Bitlis'te 11 bin adet ecstasy hap ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2018 17:30 | Son Güncelleme

BİTLİS'te polisin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı otomobilde 11 bin 49 ecstasy hap ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Bitlis'te 11 bin adet ecstasy hap ele geçirildi

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'te polisin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı otomobilde 11 bin 49 ecstasy hap ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.
Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama yaptı. Dedektör köpek 'Yıldıray'la yapılan aramada, aracın stepnesinde, değeri 220 bin TL olan 11 bin 49 ecstasy hap ele geçirildi. Araçtaki 3 kişi gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

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