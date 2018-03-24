Bitlis’te 16 adet EYP ele geçirildi

Bitlis’e bağlı Sehi Ormanları Kayalıbağ bölgesinde yürütülen operasyonlarda 16 adet El Yapımı Patlayıcı (EYP), sığınak, mevzi ve yaşamsal malzemeler ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada “Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek ve kullanmış oldukları sığınak/barınakları imha etmek maksadıyla 21-24 Mart 2018 tarihlerinde Bitlis J.Bölge K.lığınca planlanarak Bitlis, Batman, Muş, Siirt İl J.K.lığı ve Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü unsurlarınca operasyon icra edilmiştir. Operasyon esnasında yapılan temas araması faaliyetinde, toprağa gömülü vaziyette 16 adet EYP, 1 adet roket mühimmatı, 50 metre kablo, 100 metre bakır tel, 48 adet tüp, 171 adet pil, 1 adet sığınak, 7 adet terörist mevzii ve muhtelif yaşam ve giyim malzemesi ele geçirilmiş, tespit edilen sığınak ve terörist mevziileri kullanılamaz hale getirilerek, delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alınmış, delil niteliği taşımayan diğer malzemeler yerinde kontrollü şekilde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir” denildi.