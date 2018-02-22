HABER

Bitlis’te 2 adet EYP imha edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.02.2018 13:59 | Son Güncelleme

Bitlis’te güvenlik güçleri tarafından terör örgütünü etkisiz hale getirme operasyonları kapsamında 2 adet el yapımı patlayıcı (EYP) imha edildi.Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, merkeze bağlı Kaşıklı ve Ağaçpınar Köyleri kırsalında, bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek için operasyonların düzenlendiği bildirildi.

Bitlis’te 2 adet EYP imha edildi

Bitlis’te güvenlik güçleri tarafından terör örgütünü etkisiz hale getirme operasyonları kapsamında 2 adet el yapımı patlayıcı (EYP) imha edildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, merkeze bağlı Kaşıklı ve Ağaçpınar Köyleri kırsalında, bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek için operasyonların düzenlendiği bildirildi. Açıklamanın devamında, "Kullanmış oldukları sığınak, barınakları imha etmek maksadıyla, 21.02.2018 günü Bitlis İl Jandarma Komutanlığı, Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü unsurları ile Güvenlik Korucularının katılımıyla operasyon icra edilmiştir. Operasyon kapsamında icra edilen temas araması faaliyetinde, toprağa gömülü vaziyette 2 adet basma düzenekli EYP, 6 adet sığınak ve 1 adet mağara içerisinde ele geçirilen 2 Bin 500 metre elektrik kablosu, çok sayıda örgütsel doküman, muhtelif gıda ve yaşam malzemesi yerinde kontrollü şekilde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir” denildi.

Bitlis’te 2 adet EYP imha edildi

Bitlis’te 2 adet EYP imha edildi

Bitlis’te 2 adet EYP imha edildi

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü türkücü lüks araçta yakalandı

Ünlü türkücü lüks araçta yakalandı

Erdoğan hakkında bomba iddia!

Erdoğan hakkında bomba iddia!

Esra Erol'un programında şok! Babası öz dayısı çıktı

Esra Erol'un programında şok! Babası öz dayısı çıktı

Son dakika! Merkel'den Suriye açıklaması

Son dakika! Merkel'den Suriye açıklaması

Emina Sandal boşanmayı beklemedi

Emina Sandal boşanmayı beklemedi

Cinsel ilişkide cinayet soruşturmasında tutuklama

Cinsel ilişkide cinayet soruşturmasında tutuklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dernek başkanı ölü bulundu

Dernek başkanı ölü bulundu

Çavuş Adası’nda çalışmalar devam ediyor

Çavuş Adası’nda çalışmalar devam ediyor

Kanser taramasından dönerken kaza yaptılar: 9 yaralı

Kanser taramasından dönerken kaza yaptılar: 9 yaralı

Öldüğü iddia edilen yaralı çocuğun hayatta olduğu bildirildi

Öldüğü iddia edilen yaralı çocuğun hayatta olduğu bildirildi

Çocuklarını tırnakçılığa alıştırırken yakalandılar

Çocuklarını tırnakçılığa alıştırırken yakalandılar

Arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.