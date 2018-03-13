Bitlis’te 2 adet EYP imha edildi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde 2 adet El Yapımı Patlayıcı (EYP) imha edildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Tatvan’a bağlı Tokaçlı Köyü kırsalında, bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak ve barınakları imha etmek maksadıyla, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca operasyon icra edildi. Operasyon kapsamında icra edilen temas araması faaliyetinde, 2 adet uzaktan komutalı EYP, 1 adet bomba atar nişangahı ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiş olup, yerinde kontrollü şekilde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir” denildi.
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