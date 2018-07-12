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Bitlis'te 4 terörist öldürüldü, 1'i sağ ele geçirildi (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2018 18:08 | Son Güncelleme

VALİDEN YARALI ASKERE HASTANEDE ZİYARET  Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'nca Sehi Ormanları bölgesinde, bugün sabah saatlerinde başlatılan operasyonlar sürdürülürken, Vali İsmail Ustaoğlu, operasyonda yaralanıp, Bitlis Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Jandarma Uzman Çavuş Halil İbrahim Doğansoy'u ziyaret etti.

Bitlis'te 4 terörist öldürüldü, 1'i sağ ele geçirildi (2)

VALİDEN YARALI ASKERE HASTANEDE ZİYARET

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'nca Sehi Ormanları bölgesinde, bugün sabah saatlerinde başlatılan operasyonlar sürdürülürken, Vali İsmail Ustaoğlu, operasyonda yaralanıp, Bitlis Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Jandarma Uzman Çavuş Halil İbrahim Doğansoy'u ziyaret etti. Vali Ustaoğlu, Doğansoy'a 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.
Bölgede, bu sabah, bir grup PKK'lı teröristin tespit edilmesi üzerine hava hareketı düzenlenmiş, operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirilirken, 1 terörist de sağ ele geçirilmişti.

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Bitlis'te 4 terörist öldürüldü, 1'i sağ ele geçirildi (2)Bitlis'te 4 terörist öldürüldü, 1'i sağ ele geçirildi (2)

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