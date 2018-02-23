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Bitlis’te 450 kilo amonyum nitrat ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.02.2018 23:02 | Son Güncelleme

Bitlis’te güvenlik güçlerince sürdürülen operasyonlar kapsamında, 450 kilo amonyum nitrat ele geçirildi.Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Merkeze bağlı Kavakbaşı köyü kırsalı, Kanuşuran Tepe mevkiinde, bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak/barınakları imha etmek maksadıyla, 23.02.2018 günü Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca operasyon icra edilmiştir.

Bitlis’te güvenlik güçlerince sürdürülen operasyonlar kapsamında, 450 kilo amonyum nitrat ele geçirildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Merkeze bağlı Kavakbaşı köyü kırsalı, Kanuşuran Tepe mevkiinde, bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak/barınakları imha etmek maksadıyla, 23.02.2018 günü Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca operasyon icra edilmiştir. Operasyon kapsamında icra edilen temas araması faaliyetinde, 23.02.2018 günü 450 kilo amonyum nitrat, muhtelif gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiş, yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir."

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