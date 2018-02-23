Bitlis’te 450 kilo amonyum nitrat ele geçirildi

Bitlis’te güvenlik güçlerince sürdürülen operasyonlar kapsamında, 450 kilo amonyum nitrat ele geçirildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Merkeze bağlı Kavakbaşı köyü kırsalı, Kanuşuran Tepe mevkiinde, bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak/barınakları imha etmek maksadıyla, 23.02.2018 günü Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca operasyon icra edilmiştir. Operasyon kapsamında icra edilen temas araması faaliyetinde, 23.02.2018 günü 450 kilo amonyum nitrat, muhtelif gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiş, yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir."
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan flaş ABD açıklaması: Biz uzlaşıya hazırız
Pendik'te koca dehşeti! Eşi, baldızı ve 15 yaşındaki oğlu...
ÖSO askerinin imha etmeye çalıştığı patlayıcı böyle infilak etti
ABD'den son dakika Kudüs kararı!
Sağlık personellerinden skandal video! Kürtçe ağıtla dalga geçtiler
Tropikal ormanlarda yaşıyor! Erzincan'da ele geçirildi
Çeyrek altın için yarım saatte 151 tane çöp şiş yedi!
Göbek deliği için servet harcıyorlar
WhatsApp'ta yeni dönem başlıyor: WhatsApp grubu olanlar dikkat!
7 yıl boyunca tecavüzcüsünün esiri oldu! Sonunda özgürlüğüne kavuştu
Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan gündemi sarsacak sözler!
Okuyucu Yorumları 0 yorum