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Bitlis’te asayiş uygulaması

YAŞAM HABERLERİ | 29.12.2017 23:45 | Son Güncelleme 4 saat önce

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) - BİTLİS Emniyet Müdürlüğü tarafından yılbaşı öncesi, güven ve huzur uygulaması gerçekleştirildi.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü önüne başlayan, umuma açık yerlerin de denetlendiği uygulamaya, 36 ekip, 186 personel katıldı. Bitlis Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar'ın takip ettiği uygulamaya Özel Harekat polisleri de destek verdi. Merkez ve ilçelerde, kimlik kontrolü yapıldı, trafikteki araçlarda kontroller yapıldı, şehirlerarası otobüsler denetlendi.

Uygulama, gece saatlerine kadar devam etti.

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