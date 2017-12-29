Bitlis’te asayiş uygulaması

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) - BİTLİS Emniyet Müdürlüğü tarafından yılbaşı öncesi, güven ve huzur uygulaması gerçekleştirildi.
Bitlis Emniyet Müdürlüğü önüne başlayan, umuma açık yerlerin de denetlendiği uygulamaya, 36 ekip, 186 personel katıldı. Bitlis Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar'ın takip ettiği uygulamaya Özel Harekat polisleri de destek verdi. Merkez ve ilçelerde, kimlik kontrolü yapıldı, trafikteki araçlarda kontroller yapıldı, şehirlerarası otobüsler denetlendi.
Uygulama, gece saatlerine kadar devam etti.
FOTOĞRAFLI
AK Partili başkan istifa etti
İstanbul'da bomba paniği!
ABD'den gerilimi tırmandıracak açıklama
Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı'ya silahlı saldırı!
Liselere Geçiş Sınavı ne zaman yapılacak? Tarih ve saati belli oldu
Twitter'dan skandal karar! Sildiler
Meral Akşener: Cumhurbaşkanlığına adayım!
Okuldaki temizlik işçisinden öğrenciye korkunç taciz!
Bakkaldan lise öğrencisine korkunç istismar! Tecavüz etti, 'asıl ben mağdurum' dedi!
Afganistan'ın asker kadınları Türkiye'de
Anneleri bile şoke oldu! Sadece 5 ayda...
Okuyucu Yorumları 0 yorum