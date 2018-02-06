HABER

Bitlis'te çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik denetim yapıldı

YAŞAM HABERLERİ | 06.02.2018 21:17 | Son Güncelleme

BİTLİS’te polis ekipleri, çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik denetim uygulaması gerçekleştirdi.

Bitlis'te çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik denetim yapıldı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS’te polis ekipleri, çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik denetim uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada kusurlu bulunan işyerleri ve araçlara ceza kesildi.
Uygulama kapsamında öncelikle okul servis araçları ve şoförleri, okulla ilgisi olmayan şüpheli şahıslar, okul çevrelerinde bulunan umuma açık yer ve iş yerlerinin denetimi yapıldı. Bitlis ve ilçelerinde 71 ekip ve 192 personel ile birlikte yapılan uygulamada, 974 şahıs ile 36 okul çevresi mekan ve 108 araç sorgulandı. 131 okul ve çevresi, 55 internet kafe, 41 kahvehane, 8 büfe, 10 park/bahçe denetlendi. Yapılan çalışmalar sonucunda, 2 hırsızlık, 1 yaralama, 1 askeri ceza kanununa muhalefet, 1 kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen dağılmama suçlarından aranan, toplam 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Uyuşturucu, hırsızlık ve okulla ilişiği olmamasına rağmen okul önünde eğitim-öğretimin güvenliğini tehlikeye sokmak suçlarından ise 8 kişi hakkında ise adli ve idari para cezası, 13 okul servisine 4 bin 108 TL para cezası uygulandı.

FOTOĞRAFLI

Bitlis'te çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik denetim yapıldıBitlis'te çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik denetim yapıldıBitlis'te çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik denetim yapıldıBitlis'te çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik denetim yapıldı

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ağbal: Maliye'nin 'torba'ları devam edecek

Ağbal: Maliye'nin 'torba'ları devam edecek

Türkiye Yahudileri İsrail'e gidiyor

Türkiye Yahudileri İsrail'e gidiyor

Son dakika! YPG'den sivillere roket: 3 ölü, 15 yaralı

Son dakika! YPG'den sivillere roket: 3 ölü, 15 yaralı

Tarık Mengüç'ün oğlunun dansı olay oldu

Tarık Mengüç'ün oğlunun dansı olay oldu

Müge Anlı'nın eski kocası Burhan Akdağ'dan Erdoğan'a mektup iddiası

Müge Anlı'nın eski kocası Burhan Akdağ'dan Erdoğan'a mektup iddiası

RTÜK'ten flaş Adnan Oktar kararı

RTÜK'ten flaş Adnan Oktar kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da hırsızlığa 3 tutuklama

Şanlıurfa'da hırsızlığa 3 tutuklama

Marmaris’te otele fuhuş baskını

Marmaris’te otele fuhuş baskını

11 gün önce kaybolan zihinsel engelli gencin cesedi bulundu

11 gün önce kaybolan zihinsel engelli gencin cesedi bulundu

Köprüden atlayan gencin cesedi bacakları kopmuş olarak çıkarıldı

Köprüden atlayan gencin cesedi bacakları kopmuş olarak çıkarıldı

Çanakkale'de terör örgütü propagandasına 4 gözaltı

Çanakkale'de terör örgütü propagandasına 4 gözaltı

Çanakkale’de terör örgütü propagandasına 4 gözaltı

Çanakkale’de terör örgütü propagandasına 4 gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.