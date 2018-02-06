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Bitlis’te çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik denetimler yapıldı

YAŞAM HABERLERİ | 06.02.2018 21:02 | Son Güncelleme

Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik denetimler yapıldı.Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığının gönderdiği talimat doğrultusunda 71 ekip ve 192 personelle uygulama yapıldığı belirtildi.Valilikten yapılan açıklamada, “Mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, ilköğretim, ortaöğretim, lise ve üniversite çağındaki çocuk ve gençlerin her türlü zararlı faktörlerden uzak tutulması, eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla 02.02.2018, 03.02.2018, 04.02.2018 ve 05.02.2018 tarihlerinde ‘Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması’ yapıldı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik denetimler yapıldı.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığının gönderdiği talimat doğrultusunda 71 ekip ve 192 personelle uygulama yapıldığı belirtildi.
Valilikten yapılan açıklamada, “Mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, ilköğretim, ortaöğretim, lise ve üniversite çağındaki çocuk ve gençlerin her türlü zararlı faktörlerden uzak tutulması, eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla 02.02.2018, 03.02.2018, 04.02.2018 ve 05.02.2018 tarihlerinde ‘Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması’ yapıldı. Bitlis il ve ilçelerde 71 ekip ve 192 personel ile birlikte yapılan uygulamada, 131 okul ve çevresi, 55 internet kafe, 41 kahvehane, 8 büfe, 10 park/bahçe denetlenmiş olup 974 şahıs sorgulanmış ve 36 okul servisi ile 108 diğer araçlar sorgulanmış, yapılan çalışmalar sonucunda 2 hırsızlık, 1 basit yaralama, 1 askeri ceza kanununa muhalefet, 1 kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen dağılmama suçlarından aranan 5 şahıs yakalanmış, 4 uyuşturucu madde bulundurmak, 2 hırsızlık, 2 okulla ilişiği olmadan okul önünde eğitim ve öğretim güvenliğini tehlikeye sokmak suçlarından 8 şahsa adli ve idari, 13 okul servisine 4 bin 108 tl cezai işlem uygulanmıştır. Adli işlem yapılan 4 şahıstan 0,57 gr eroin maddesi ve 11,84 gr sentetik uyuşturucu, 1 adet altın bilezik bulunup gereği yapılmıştır” denildi.

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