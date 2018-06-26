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Bitlis'te derede kaybolan Veysi Çoban'ı arama çalışmaları sürüyor (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2018 14:19 | Son Güncelleme

CESEDİ, İLKEL SEDYEDE 2 KİLOMETRE OMUZLARDA TAŞINDI Bitlis'in Hizan ilçesinde aynı yaştaki kuzeni Veysi Çoban ile birlikte yüzmek için girdiği derede kaybolan Veysi Çoban'ın, yaklaşık 24 saat sonra cesedi bulundu.

Bitlis'te derede kaybolan Veysi Çoban'ı arama çalışmaları sürüyor (2)

CESEDİ, İLKEL SEDYEDE 2 KİLOMETRE OMUZLARDA TAŞINDI
Bitlis'in Hizan ilçesinde aynı yaştaki kuzeni Veysi Çoban ile birlikte yüzmek için girdiği derede kaybolan Veysi Çoban'ın, yaklaşık 24 saat sonra cesedi bulundu. Dereye girdiği yerden 150 metre mesafede ağaç dallarına takılı olarak bulunan Çoban'ın cesedi, ekipler tarafından sudan çıkarıldı. Bölgenin dağlık ve kayalık olması nedeniyle yapılan ilkel sedyeye konulan Çoban'ın cesedi, köylülerin ve ekiplerin omuzlarında 2 kilometre uzaklıktaki Tutumlu Köyü'ne kadar taşındı. Veysi Çoban'ın cenazesi, burada ambulansa alınarak otopsi yapılmak üzere Hizan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

Bitlis'te derede kaybolan Veysi Çoban'ı arama çalışmaları sürüyor (2)Bitlis'te derede kaybolan Veysi Çoban'ı arama çalışmaları sürüyor (2)Bitlis'te derede kaybolan Veysi Çoban'ı arama çalışmaları sürüyor (2)Bitlis'te derede kaybolan Veysi Çoban'ı arama çalışmaları sürüyor (2)

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