Bitlis'te derede kaybolan Veysi Çoban'ı arama çalışmaları sürüyor

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'in Hizan ilçesinde dün cesedi bulunan Diyar Çoban'la birlikte dereye girdikten sonra bir daha çıkamayan kuzeni Veysi Çoban'ı (16) arama çalışmaları sürüyor.
Olay, dün öğlen saatlerinde Hizan ilçesi yakınından geçen Cehennem Deresi'nde meydana geldi. Diyar Çoban (16), aynı yaştaki kuzeni Veysi Çoban'la birlikte yüzmek üzere dereye gitti. Lise öğrencisi iki kuzen derede yüzerken, bir süre sonra akıntıyla kayboldu. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine bölgeye gelen yakınları ve köylüler yaptıkları aramalardan sonuç alamadı. Ardından ihbar üzerine olay yerine gelen AFAD ve UMKE ekipleri, arama çalışması başlattı. 2 saat süren arama çalışması sonucunda Diyar Çoban'ın cansız bedenine ulaşılırken, Veysi Çoban'a ise ulaşılamadı.
Diyar Çoban'ın cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilip toprağa verilirken, Veysi Çoban'ın bulunması için de bugün sabah saatlerinden itibaren yeniden arama çalışmalarına başlandı. AFAD ve UMKE ekipleri tarafından sürdürülen arama çalışmalarına jandarma ve köylüler de destek veriyor.
FOTOĞRAFLI
Milletvekili seçilen Alpay Özalan'ın babası hayatını kaybetti
Son dakika! CHP'de istifa depremi
Son dakika! Mahir Ünal'dan kritik 'Muharrem İnce' açıklaması
Trabzon'da şaşkınlık yaratan olay! Çaldığı küllükleri 4 yıl sonra geri getirdi
İbrahim Kalın'dan şok sözler: Çeneni kapat
Deri kıyafetleriyle katıldılar! Dünyanın en büyük yüzen fetiş seks festivali
Avrupa'nın en güzel 30 kasabası seçildi! Bakın Türkiye'den hangi yer listede
FT: Erdoğan gibi güçlü liderler bile günah keçisine ihtiyaç duyar
Ünlü modelle evli profesör öğrencisiyle ilişkiye girince işinden oldu!
Eşinin 14 yaşındaki yeğenini taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı
Bu bilgisayar pirinç tanesinden bile küçük
LGS sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sorgulama ekranı bekleniyor! (MEB, E-okul)
Okuyucu Yorumları 0 yorum