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Bitlis'te derede kaybolan Veysi Çoban'ı arama çalışmaları sürüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2018 12:05 | Son Güncelleme

BİTLİS'in Hizan ilçesinde dün cesedi bulunan Diyar Çoban'la birlikte dereye girdikten sonra bir daha çıkamayan kuzeni Veysi Çoban'ı (16) arama çalışmaları sürüyor.

Bitlis'te derede kaybolan Veysi Çoban'ı arama çalışmaları sürüyor

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'in Hizan ilçesinde dün cesedi bulunan Diyar Çoban'la birlikte dereye girdikten sonra bir daha çıkamayan kuzeni Veysi Çoban'ı (16) arama çalışmaları sürüyor.
Olay, dün öğlen saatlerinde Hizan ilçesi yakınından geçen Cehennem Deresi'nde meydana geldi. Diyar Çoban (16), aynı yaştaki kuzeni Veysi Çoban'la birlikte yüzmek üzere dereye gitti. Lise öğrencisi iki kuzen derede yüzerken, bir süre sonra akıntıyla kayboldu. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine bölgeye gelen yakınları ve köylüler yaptıkları aramalardan sonuç alamadı. Ardından ihbar üzerine olay yerine gelen AFAD ve UMKE ekipleri, arama çalışması başlattı. 2 saat süren arama çalışması sonucunda Diyar Çoban'ın cansız bedenine ulaşılırken, Veysi Çoban'a ise ulaşılamadı.
Diyar Çoban'ın cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilip toprağa verilirken, Veysi Çoban'ın bulunması için de bugün sabah saatlerinden itibaren yeniden arama çalışmalarına başlandı. AFAD ve UMKE ekipleri tarafından sürdürülen arama çalışmalarına jandarma ve köylüler de destek veriyor.

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