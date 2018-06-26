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Bitlis'te derede kaybolan Veysi Çoban'ın cesedi bulundu (3)- Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2018 16:42 | Son Güncelleme

CESEDİ, İLKEL SEDYEDE 2 KİLOMETRE OMUZLARDA TAŞINDI Bitlis'in Hizan ilçesinde aynı yaştaki kuzeni Diyar Çoban ile birlikte yüzmek için girdiği derede kaybolan Veysi Çoban'ın, yaklaşık 24 saat sonra cesedi bulundu.

Bitlis'te derede kaybolan Veysi Çoban'ın cesedi bulundu (3)- Yeniden

CESEDİ, İLKEL SEDYEDE 2 KİLOMETRE OMUZLARDA TAŞINDI
Bitlis'in Hizan ilçesinde aynı yaştaki kuzeni Diyar Çoban ile birlikte yüzmek için girdiği derede kaybolan Veysi Çoban'ın, yaklaşık 24 saat sonra cesedi bulundu. Dereye girdiği yerden 150 metre mesafede ağaç dallarına takılı olarak bulunan Veysi Çoban'ın cesedi, ekipler tarafından sudan çıkarıldı. Bölgenin dağlık ve kayalık olması nedeniyle, ağaç dallarından yapılan ilkel sedyeye konulan Çoban'ın cesedi, köylülerin ve ekiplerin omuzlarında 2 kilometre uzaklıktaki Tutumlu köyüne kadar taşındı. Veysi Çoban'ın cenazesi, burada ambulansa alınarak otopsi yapılmak üzere Hizan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Veysi Çoban'ın kuzeni Diyar Çoban'ın cansız bedenine, dün olaydan 2 saat sonra ulaşılmıştı.

FOTOĞRAFLI

Bitlis'te derede kaybolan Veysi Çoban'ın cesedi bulundu (3)- YenidenBitlis'te derede kaybolan Veysi Çoban'ın cesedi bulundu (3)- YenidenBitlis'te derede kaybolan Veysi Çoban'ın cesedi bulundu (3)- YenidenBitlis'te derede kaybolan Veysi Çoban'ın cesedi bulundu (3)- Yeniden

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