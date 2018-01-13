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Bitlis'te el yapımı patlayıcı bulundu

YAŞAM HABERLERİ | 13.01.2018 17:24 | Son Güncelleme 1 saat önce

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'in Aşağı Balcılar Köyü kırsal kesiminde jandarma ekipleri tarafından sürdürülen operasyonlarda, PKK'lı teröristlere ait el yapımı patlayıcı bulundu.

Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı, 10'uncu Piyade Komando Tugay Komutanlığı ile Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından merkeze bağlı Aşağı Balcılar Köyü kırsalına operasyon düzenlendi. Bölücü terör örgütü PKK mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak ve barınakları imha etmek amacıyla yapılan operasyonlarda, araziye gömülü el yapımı patlayıcı bulundu. Patlayıcı, alınan güvenlik önlemlerini ardından imha edildi. Bölgedeki operasyonların sürdüğü belirtildi.

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