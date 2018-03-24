HABER

Bitlis'te ele geçirilen teröristlerin patlayıcıları imha edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2018 21:01 | Son Güncelleme

BİTLİS’te, Jandarma Bölge Komutanlığı tarafından yürütülen Batman, Muş ve Siirt illerinde polis ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, PKK terör örgütüne ait toprağa gömülü el yapımı patlayıcı, patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Bitlis'te ele geçirilen teröristlerin patlayıcıları imha edildi

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS’te, Jandarma Bölge Komutanlığı tarafından yürütülen Batman, Muş ve Siirt illerinde polis ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, PKK terör örgütüne ait toprağa gömülü el yapımı patlayıcı, patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Ele geçirilen patlayıcılar, uzman ekipler tarafından kontrollü bir şekilde imha edildi.
Bitlis Valiliği, Jandarma Bölge Komutanlığı tarafından 21-24 Mart tarihleri arasında yürütülen ve Muş, Siirt, Batman illerinden polisin de destek verdiği Bitlis'e bağlı Sehi Ormanları Kayalıbağ bölgesindeki operasyonlarla ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Operasyon esnasında yapılan temas araması (T/A) faaliyetinde, toprağa gömülü vaziyette 16 el yapımı patlayıcı, 1 roket mühimmatı, 50 metre kablo, 100 metre bakır tel, 48 tüp, 171 pil, 1 sığınak, 7 terörist mevzii ve muhtelif yaşam ve giyim malzemesi ele geçirilmiş, tespit edilen sığınak ve terörist mevziileri kullanılamaz hale getirilerek, delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alınmış, delil niteliği taşımayan diğer malzemeler yerinde kontrollü şekilde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir."

FOTOĞRAFLI

Bitlis'te ele geçirilen teröristlerin patlayıcıları imha edildiBitlis'te ele geçirilen teröristlerin patlayıcıları imha edildiBitlis'te ele geçirilen teröristlerin patlayıcıları imha edildiBitlis'te ele geçirilen teröristlerin patlayıcıları imha edildi

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beyaz Show'da Birce Akalay'ın kaşları olay oldu! 'Onlar benim bıyıklarım'

Beyaz Show'da Birce Akalay'ın kaşları olay oldu! 'Onlar benim bıyıklarım'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında hareketli dakikalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında hareketli dakikalar!

Son ankette 'pes' dedirten sonuç!

Son ankette 'pes' dedirten sonuç!

Türkiye onu dudaklarıyla tanımıştı! İşte son hali

Türkiye onu dudaklarıyla tanımıştı! İşte son hali

Fatih Portakal'dan AK Partili vekile: Helal olsun

Fatih Portakal'dan AK Partili vekile: Helal olsun

Güzellik yarışmasında seks skandalı

Güzellik yarışmasında seks skandalı

İlginizi Çekebilir

5 yıllık yasak aşkıyla evlenebilmek için FETÖ tuzağıyla boşanan eşini şikayet etti

5 yıllık yasak aşkıyla evlenebilmek için FETÖ tuzağıyla boşanan eşini şikayet etti

Tavana asılı halde bulundu! Kimliği şok etti!

Tavana asılı halde bulundu! Kimliği şok etti!

Dayı rezaleti! Yeğenini hamile bıraktı! Skandal olayın cezası belli oldu

Dayı rezaleti! Yeğenini hamile bıraktı! Skandal olayın cezası belli oldu

FETÖ imamının çarpık ilişkisi ifşa oldu!

FETÖ imamının çarpık ilişkisi ifşa oldu!

İstanbul'da korkunç olay! Elleri arkadan bağlı ağaca asılı...

İstanbul'da korkunç olay! Elleri arkadan bağlı ağaca asılı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Din kültürü öğretmeni 5 kız öğrencisini taciz etti

Din kültürü öğretmeni 5 kız öğrencisini taciz etti

12 yaşındaki kıza dehşeti yaşattı! Yanına yaklaştı ve...

12 yaşındaki kıza dehşeti yaşattı! Yanına yaklaştı ve...

Türkiye onu dudaklarıyla tanımıştı! İşte son hali

Türkiye onu dudaklarıyla tanımıştı! İşte son hali

Böyle kardeş kavgası görülmedi! Kapılara, camlara yazı yazıyorlar

Böyle kardeş kavgası görülmedi! Kapılara, camlara yazı yazıyorlar

Giresun’da 4 farklı yerde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

Giresun’da 4 farklı yerde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

5 yıllık yasak aşkıyla evlenebilmek için FETÖ tuzağıyla boşanan eşini şikayet etti

5 yıllık yasak aşkıyla evlenebilmek için FETÖ tuzağıyla boşanan eşini şikayet etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.