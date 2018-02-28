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Bitlis'te FETÖ/PDY operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2018 22:43 | Son Güncelleme

BİTLİS merkezli 3 kentte FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 6 kişi gözaltına alındı.

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS merkezli 3 kentte FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 6 kişi gözaltına alındı.
Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün il yapılanmasına yönelik bugün Bitlis merkezli Muş ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 7 kişiye yönelik yapılan operasyonlarda V.Ç., M.E.Y., V.K., V.C., T.B. ve M.Ö. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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