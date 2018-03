Bitlis'te gösteri ve yürüyüşler bir ay süreyle izne bağlandı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS genelinde yapılacak olan her türlü gösteri, yürüyüş, miting ve toplantı gibi tüm etkinlikler valilik iznine bağlanırken; açlık grevi, çadır kurma, oturma eylemleri ise bir ay süreyle yasaklandı.

Bitlis Valiliği,Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrinde düzenlediği 'Zeytin Dalı Herakatı' ve Türkiye genelinde son günlerde milletin birlik ve bütünlüğüne kasteden terör eylemlerini çok farklı yol ve yöntemlere başvurarak sürdüren terör örgütlerinin zaman zaman anayasa ve yasalarla güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşleri, protesto eylemleri gibi temel hak ve hürriyetleri istismar edildiği belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

"Yapılması planlanan etkinliklerin terör örgütlerinin propagandasına dönüşebileceği, güvenlik kuvvetlerimizce terör örgütüne yönelik başarıyla yürütülen operasyonlar gerekçe gösterilerek terör örgütü ve marjinal gruplarca sansasyonel ve provokatif saldırılar ile kargaşa çıkarılmaya çalışılabileceği, bu suretle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulacağı, suç ve suçluyu övme suçlarının işleneceği değerlendirildi. Bu bağlamda terör örgütü planlarının bertaraf edilmesi, tesis olunan huzur ortamı ile milli güvenlik ve kamu düzeninin bozulmaması, Cumhuriyetin temel nitelikleri devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu 11 'nci maddesi (m) bendi, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. Maddesi ile 5442 sayılı İller İdaresi Kanunun 11 c maddesi hükümleri gereğince; Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ve üniversitelerin yapacağı toplantı, tören, şenlik, karşılama ve uğurlama gibi etkinlikler hariç olmak üzere; 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunun EK-1 maddesi kapsamında İlimiz Genelinde yapılacak olan her türlü Gösteri Yürüyüşü, Kapalı ve Açık Yer Toplantıları, Miting, Basın Açıklamaları, Stant Açma, Afiş Asma 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununu 3. Bölüm Şiddet Hareketlerinde Alınacak Tedbirler Başlıklı 11. maddesi (m) bendi gereğince 15.03.2018 tarihi ile 13.04.2018 tarihi dahil olmak üzere 30 gün süre ile mevzuat hükümleri doğrultusunda mahallin en büyük mülki idare amirinin iznine bağlanmıştır. Oturma eylemi, açlık grevi, çadır kurma vb. türdeki eylem ve etkinliklerin aynı hükümler doğrultusunda Bitlis İl Merkezi ve İlçelerinde 15.03.2018 tarihi ile 13.04.2018 tarihi de dâhil olmak üzere 30 gün süre ile yasaklanmıştır."