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Bitlis’te gösteri ve yürüyüşler izne bağlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 14:33 | Son Güncelleme

Bitlis’te gösteri yürüyüşü, toplantı, miting, basın açıklamaları, afiş asma, bildiri dağıtma gibi etkinlikler 30 gün süreyle izne bağlandı.Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başta PKK, DEAŞ ve FETÖ terör örgütlerine yönelik başlatılan harekât nedeniyle Bitlis ve ilçelerindeki bazı etkinliklerin izne bağlandığı bildirildi.

Bitlis’te gösteri yürüyüşü, toplantı, miting, basın açıklamaları, afiş asma, bildiri dağıtma gibi etkinlikler 30 gün süreyle izne bağlandı.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başta PKK, DEAŞ ve FETÖ terör örgütlerine yönelik başlatılan harekât nedeniyle Bitlis ve ilçelerindeki bazı etkinliklerin izne bağlandığı bildirildi. Açıklamada, “TSK tarafından Suriye’nin Afrin şehrine yönelik 20 Ocak 2018 tarihinde başlatılan ‘Zeytin Dalı Operasyonu’ ile ilgili olarak anılan terör örgütlerinin ülkemizde misilleme amacıyla yapılması planlanan toplantı ve gösteri yürüyüşleri, miting ve basın açıklamaları gibi tüm etkinliklere yönelik eylem arayışı içerisinde olduğu bilinmektedir. Yapılması planlanan etkinliklerin terör örgütlerinin propagandasına dönüşebileceği, güvenlik kuvvetlerimizce terör örgütüne yönelik başarıyla yürütülen operasyonlar gerekçe gösterilerek terör örgütü ve marjinal gruplarca sansasyonel ve provokatif saldırılar ile kargaşa çıkarılmaya çalışılabileceği, bu suretle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulacağı, suç ve suçluyu övme suçlarının işleneceği değerlendirilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarının ve üniversitelerin yapacağı toplantı, tören, şenlik, karşılama ve uğurlama gibi etkinlikler hariç olmak üzere, ilimiz genelinde yapılacak her türlü gösteri yürüyüşü, kapalı ve açık yer toplantıları, miting, basın açıklamaları, afiş asma, pankart asma, bildiri ve el ilanı dağıtma 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince 14 Nisan-13 Mayıs tarihlerinde 30 gün süreyle mevzuat hükümleri doğrultusunda mahallin en büyük mülki idare amirinin iznine bağlanmıştır. Oturma eylemi, açlık grevi, çadır kurma, stant açma vb. türdeki eylem ve etkinlikler aynı hükümler doğrultusunda Bitlis merkezi ve ilçelerinde aynı tarihlerde 30 gün süreyle yasaklanmıştır” denildi.

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