HABER

Bitlis’te hain tuzak: 1 şehit

YAŞAM HABERLERİ  | 10.04.2018 23:48 | Son Güncelleme

Bitlis’te güvenlik güçleri tarafından yürütülen intikal kapsamında El Yapımı Patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucunda 1 asker şehit oldu.Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bitlis Merkeze bağlı Karınca Jandarma Karakolu Zihnitepe bölgesinde intikal halinde olan Jandarma unsurunda görevli Uzman Çavuş Sefa İzbudak, araziye tuzaklanmış EYP’nin infilak etmesi sonucu şehit olmuştur.

Bitlis’te güvenlik güçleri tarafından yürütülen intikal kapsamında El Yapımı Patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucunda 1 asker şehit oldu.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bitlis Merkeze bağlı Karınca Jandarma Karakolu Zihnitepe bölgesinde intikal halinde olan Jandarma unsurunda görevli Uzman Çavuş Sefa İzbudak, araziye tuzaklanmış EYP’nin infilak etmesi sonucu şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir” denildi.

Rusya kırmızı alarma geçtiRusya kırmızı alarma geçti
Taksim İlk Yardım Hastanesi'nden yine duman yükseldiTaksim İlk Yardım Hastanesi'nden yine duman yükseldi
Kayınpeder-damat aşkı olayında şok sözlerKayınpeder-damat aşkı olayında şok sözler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeşim Salkım: 25 yıllık arkadaşımla seviştim

Yeşim Salkım: 25 yıllık arkadaşımla seviştim

Süper Lig'de şoke eden şike iddiası! Eto'o...

Süper Lig'de şoke eden şike iddiası! Eto'o...

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

"Maçı kaybedersek eşimi 1 haftalığına sana vereceğim"

"Maçı kaybedersek eşimi 1 haftalığına sana vereceğim"

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Karamollaoğlu'ndan "ittifak" açıklaması! 'Anlaştık' dedi tarih verdi!

Karamollaoğlu'ndan "ittifak" açıklaması! 'Anlaştık' dedi tarih verdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kocaeli'de dünden bu yana kendisinden haber alınamıyordu! Cesedi denizde bulundu

Kocaeli'de dünden bu yana kendisinden haber alınamıyordu! Cesedi denizde bulundu

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Kan donduran olay! 75 yaşındaki adam eşini ekmek bıçağıyla öldürdü!

Kan donduran olay! 75 yaşındaki adam eşini ekmek bıçağıyla öldürdü!

İstanbul'un 300 yıllık sırları gün yüzüne çıktı

İstanbul'un 300 yıllık sırları gün yüzüne çıktı

Muğla'da asansör 5 metre yükseklikten yere çakıldı!

Muğla'da asansör 5 metre yükseklikten yere çakıldı!

Sincap Karamel protezine alıştı

Sincap Karamel protezine alıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.