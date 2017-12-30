Bitlis’te 'Huzur operasyonu'nda 1 PKK'lı yakalandı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)- BİTLİS İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, 'Türkiye Güven ve Huzur Uygulaması' kapsamında denetimler yapıldı. Yapılan denetimlerde, PKK terör örgütü üyeliğinden aranan 1 kişi yakalandı, 8 araç sahibine 2 bin 438 TL idari para cezası uygulandı.
Türkiye genelinde jandarma ve polis tarafından gerçekleştirilen huzur operasyonları kapsamında, Bitlis'te sabit yol denetimi, araç ve şüpheli araması yapıldı. Denetimlerde halka açık yerler kontrol edildi. Jandarma bölgesinde 50 ekip ve 186 personelin katıldığı denetimlerde bin 937 kişinin sorgulaması yapılırken, 262 araç kontrol edildi. Yapılan kontrollerde PKK terör örgütüne üye olmak suçundan aranan 1 kişi yakalanırken, denetimlerde görevli jandarma trafik timleri tarafından 8 araç sahibine 2 bin 438 TL idari para cezası uygulandı. İçkili bir iş yerine konsomatris çalıştırmaktan ve sigara içilmez levhası asmamaktan, 4 işyerine ise açma ve çalıştırma ruhsatı bulundurmamaktan adli ve idari işlem yapıldı.
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