Bitlis’te huzur uygulaması yapıldı

Bitlis’te ’Türkiye Güven ve Huzur Uygulaması-8’ kapsamında yapılan denetimlerde aranan 5 kişi yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, uygulama kapsamında 14.00-19.00 saatleri arasında Bitlis İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında 2 bin 592 şahsın sorgulamasının yapıldığı, aranan 5 şahsın yakalandığı belirtildi. Bin 391 aracın kontrol edildiği ve bir aracın yakalandığı kaydedilen açıklamada, 6 aracın trafikten men edildiği, 13 araca toplam 5 bin 650 TL cezai işlem uygulandığı bildirildi. Güvenlik güçlerinin bölge halkının desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla il genelinde güven ve huzur uygulamalarını sürdüreceği ifade edildi.