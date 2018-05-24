Bitlis'te koyunlarını otlatırken yıldırım çarpan genç öldü

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS’in Hizan ilçesi kırlasında koyun otlatan 18 yaşındaki genç, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Çökekyazı köyü kırsalında meydana geldi. Çökekyazı Köyü yaylasında koyunlarını otlayan Halit Erdal'A (18), yıldırım isabet etti. Olay yerinde hayatını kaybeden Erdal'ın cenazesi yaylada bulunan yakınları tarafından köye ulaştırıldı. Daha sonra da 112 acil sağlık ekiplerine haber verildi. Köye gelen sağlık ekipleri, Erdal'ın cenazesini otopsi yapılmak üzere Hizan Devlet Hastanesi morgona kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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