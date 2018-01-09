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Bitlis'te metamfetamin ve esrar ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ | 09.01.2018 14:39 | Son Güncelleme 3 saat önce

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'te polisin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı üst aramaları ve yol denetiminde çeştili mektarlarda metamfetamin ve esrar ele geçirildi.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetim noktalarında önceki gün ve dün bir kişi ile 2 araçta arama yaptı. Yapılan aramalarda 1 kişinin üzerinde 105.42 gram, bir aracan gizli bölmelerinde ise, 2.440,88 gram metamfetamin, şüphe üzerine durdurulan başka bir araçta ise yine 13,46 gram metamfetamin ile 71 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili gözaltına alınan Ş.Ç. ve U.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, A.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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