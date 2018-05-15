Bitlis'te metamfetamin ve kubar esrar ele geçirildi

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'in Tatvan ilçesinde polisin iki otomobilde yaptığı aramada, 2 kilo kubar esrar, 765,56 gram metamfetamin ele geçirdi. Gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.
Bitlis Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tatvan-Bitlis karayolunda şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 765,56 gram metamfetamin ele geçirildi. Tatvan kavşağında durdurulan bir başka otomobilde ise 2 kilo kubar esrar bulundu.
Her iki otomobilde bulunan Y.G., H.G., A.Y., K.A. ve U.A gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.G., A.Y. ve K.A. tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.
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