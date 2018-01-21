Bitlis'te operasyondaki askerlerin üzerine çığ düştü: 5 asker şehit, 14 asker yaralı (5)

BİTLİS VALİLİĞİ: 5 ŞEHİT, 14 YARALI
Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, Hizan ilçesi İncirli köyü Giriziyaret Tepe mevkiinde güvenlik güçlerinin operasyonu sırasında çığ düşmesi sonucu 5 askerin şehit olduğu, 14 askerin de yaralandığı belirtildi. Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların tedavilerinini devam ettiği açıklandı.
ABD'den son dakika Afrin açıklaması: Türkiye bizi uyardı
Karabük'te servis minibüsü eve çarptı: 4 ölü, 2 yaralı
Yunanistan'da isim gerilimi: 90 bin kişi sokağa döküldü
Afrin operasyonuyla ilgili İstanbul'da çok sayıda gözaltı kararı!
Afrin operasyonu ekonomiyi nasıl etkiler? Başbakan Yıldırım açıkladı
88 yaşındaki dede Musluhittin Dede askere gitmek istiyor
İşte sınırdan ve Afrin harekatından son fotoğraflar
Roketlerin oluşturduğu tahribat gün ağarınca ortaya çıktı
Başbakan Yıldırım'dan son dakika Afrin açıklaması: Yarın itibariyle...
Uludağ ve Abant'ta adım atacak yer yok! Kuyruk uzadıkça uzadı…
Okuyucu Yorumları 0 yorum