Bitlis'te operasyondaki askerlerin üzerine çığ düştü: 5 asker şehit, 14 asker yaralı (5)

BİTLİS VALİLİĞİ: 5 ŞEHİT, 14 YARALI

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, Hizan ilçesi İncirli köyü Giriziyaret Tepe mevkiinde güvenlik güçlerinin operasyonu sırasında çığ düşmesi sonucu 5 askerin şehit olduğu, 14 askerin de yaralandığı belirtildi. Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların tedavilerinini devam ettiği açıklandı.