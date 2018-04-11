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Bitlis'te Osmanlı Dönemi'ne ait yeni mezar taşları bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 11.04.2018 13:33 | Son Güncelleme

BİTLİS Eren Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Bitlis Yöresi Tarihi ve Kültür Araştırma Uygulama Merkezi'nin (BİTAM) Güroymak ilçesinde yaptığı çalışmalarda, Osmanlı Dönemi'ne ait olduğu belirtilen yeni mezar taşları ortaya çıkarıldı.

Bitlis'te Osmanlı Dönemi'ne ait yeni mezar taşları bulundu

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS Eren Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Bitlis Yöresi Tarihi ve Kültür Araştırma Uygulama Merkezi'nin (BİTAM) Güroymak ilçesinde yaptığı çalışmalarda, Osmanlı Dönemi'ne ait olduğu belirtilen yeni mezar taşları ortaya çıkarıldı.
Bitlis Eren Üniversitesi bünyesinde kurulan BİTAM ekipleri, Güroymak ilçesine bağlı Günkırı beldesinde mezar taşları üzerine çalışma yaptı.Yaplılan çalışmalarda Osmanlı Dönemi'ne ait mezar taşları ortaya çıkarıldı. Keşfedilen mezar taşlarının üzerinde kılıç kalkan, kama ve Mühr-i Süleyman gibi simgelerin yer aldığı tespit edildi.
Çalışmayı yürüten BİTAM Bitlis Yöresi Tarihi ve Kültür Araştırma Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Korkmaz Şen, Günkırı beldesindeki 3 farklı mezarda yaptıkları çalışmalarda yeni mezar taşlarını keşfettiklerini söyledi. Mezar taşlarının şahideli ve sandukalı olmak üzere iki ana tipe ayrıldığını anlatan Dr. Şen şunları kaydetti:
"Bunlar da, kendi aralarında cinsiyet ve statülerine göre farklılıklar göstermektedir. Anadolu coğrafyasındaki Osmanlı Dönemi mezar taşlarının genellikle mezarbaş (şahide) taşı sadece yazılı olur. Ayak taşları bitkisel süslemeli verilir. Fakat buradakilerin hem ayak hem de mezarbaş taşlarının yazılı oldukları görülmektedir. Diğer önemli bir husus ise tepelik kısmında yer alan ibarelerdir. Anadolu coğrafyasındaki mezar taşları tepelik kısmında ‘Hu-el Baki, Ya Hu, Hu-el Hayyul Baki, Ya Gaffar' ibareleriyle başlarken, buradaki ve Bitlis yöresinde yoğun olarak karşılaştığımız yazı ise ‘Es-said-es şehid, ve halet, vel İhlas’ gibi farklı olmasıyla yöreye özgü mezar taşları olmaktadır. Arapçanın yörede veya halk arasında daha fazla rağbet gördüğünü göstermesi açısından önem arz etmektedir. Başlık kısmının öne doğru çıkıntı yapması ve bir silmeyle vurgulanması, Ahlat mezar taşlarının etkisini göstermektedir. Fakat, Ahlat mezar taşları boyut olarak çok daha büyüktür."
Dr. Şen, mezar taşları üzerinde yer alan Mühr-i Süleyman motifinin Selçuklular'da sevilerek kullanılan bir motif olduğunu belirtti.

FOTOĞRAFLI

Bitlis'te Osmanlı Dönemi'ne ait yeni mezar taşları bulunduBitlis'te Osmanlı Dönemi'ne ait yeni mezar taşları bulunduBitlis'te Osmanlı Dönemi'ne ait yeni mezar taşları bulunduBitlis'te Osmanlı Dönemi'ne ait yeni mezar taşları bulundu

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