Bitlis'te, PKK sığınağında yaşam malzemesi ele geçirildi

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'in Hizan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 'Şehit Güvenlik Korucusu Masluh Yaldız-48' operasyonu düzelendi. Operasyonlarda, PKK'lı teröristlere ait bir sığınakta yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bitlis Valiliği, jandarma ekiplerinin Bitlis'in Hizan İlçesinde PKK'lı teröristlere yönelik düzenlediği 'Şehit Güvenlik Korucusu Masluh Yaldız-48' operasyonu ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle denildi:

"Bitlis ili Hizan ilçesi Akşar ve Ekinli Köyleri kırsalında bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla, 6 Ocak 2018 günü Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Şehit Güvenlik Korucusu Musluh Yaldız-48 operasyonu icra edilmiştir. Operasyon kapsamında, muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiş olup, bulunan malzemeler Cumhuriyet Savcılığına bilgi verilerek yerinde imha edilmiştir.Güvenlik güçlerimiz bölge halkının da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir."

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