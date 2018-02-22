Bitlis’te PKK/KCK operasyonu

Bitlis’te PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak sürdürülen çalışmalar kapsamında 9 kişi yakalandı, 6’sı tutuklandı.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen kapsamlı ve duyarlı çalışmalar neticesinde, PKK/KCK terör örgütü milis/işbirlikçilik faaliyetlerinde bulunmak, terör örgütü üyesi olmak suçlaması ile 14/02/2018 tarihinde 9 şahsa yönelik Bitlis ili Merkez, Tatvan, Ahlat, Hizan ve Güroymak ilçelerinde eş zamanlı olarak icra edilen operasyon neticesinde yakalanan H.İ., M.Z.D., S.T. isimli 3 şahıs adli kontrol şartıyla serbest kalırken; U.S., M.Ç., N.T., A.B., M.E., S.E. isimli 6 şahıs tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Ayrıca, 09/02/2018 günü terör örgütü üyesi olmak suçundan Batman ilinde yakalanıp ilimize getirilerek gözaltına alınan O.A. isimli şahıs, 21.02.2018 günü tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Yine; 22.02.2018 günü PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak suçundan hakkında 1 yıl, 6 ay, 22 gün kesilmiş cezası bulunan İ.Y. isimli şahıs, görevlilerimizce yakalanmış ve Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelemiz, halkımızın desteğini alan güvenlik güçlerimizin titiz, özverili ve koordineli çalışmaları ile birlikte kararlıkla devam etmekte ve edecektir" denildi.
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