Bitlis’te PKK/KCK operasyonu

Bitlis Emniyet Müdürlüğünce yürütülen PKK/KCK operasyonu kapsamında bir kişi tutukladı.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada PKK/KCK operasyonu kapsamında yakalanan iki kişiden bir kişinin tutuklanarak ceza evine gönderildiği bildirildi.
Valilikten yapılan resmi açıklamada, “PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak sürdürülen çalışmalar kapsamında, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen kapsamlı ve duyarlı çalışmalar neticesinde, PKK/KCK Terör Örgütü Propagandası Yapmak ve Cumhurbaşkanına Hakaret suçlaması ile 20 Mart 2018 tarihinde 2 şahsa yönelik Bitlis ili Tatvan ilçesinde eş zamanlı olarak icra edilen operasyon neticesinde yakalanan A.T. isimli şahıs Adli Kontrol Şartıyla Serbest kalırken M.C.A. isimli şahıs tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelemiz, halkımızın desteğini alan güvenlik güçlerimizin titiz, özverili ve koordineli çalışmaları ile birlikte kararlıkla devam etmekte ve edecektir” denildi.
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