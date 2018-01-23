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Bitlis’te PKK/KCK operasyonuna 7 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ | 23.01.2018 22:12 | Son Güncelleme 9 saat önce

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) - BİTLİS'te polisin düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK'ya üye olduğu iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Tatvan, Güroymak, Ahlat ve Hizan ilçelerinde eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, ‘PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak', Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek' suçlamasıyla M.K., S.S.Ö., M.A., S.Ö., M.R.K., N.T. ve C.T gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 740 paket kaçak sigara, 1 ruhsatsız av tüfeği, 33 fişek, örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçirildi.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, soruşturma kapsamında 1 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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