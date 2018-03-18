HABER

Bitlis'te PKK'ya ait 3 sığınak bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2018 01:08 | Son Güncelleme

BİTLİS'in Tatvan ilçesi kırsalında sürdürülen operasyonlarda terör örgütü PKK'ya ait 3 sığınak bulundu.

Bitlis'te PKK'ya ait 3 sığınak bulundu

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'in Tatvan ilçesi kırsalında sürdürülen operasyonlarda terör örgütü PKK'ya ait 3 sığınak bulundu. Sığınaklarda yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar, yaşam malzemeleri ile tüp ve çok sayıda pil ele geçirildi.
Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Tatvan'ın Yumrukaya Köyü kırsalına dün operasyon düzenlendi. Bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek ve kullanmış oldukları sığınak ve barınakları imha etmek amacıyla yapılan arazi aramalarında PKK'ya ait 3 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramalarda ise 144 büyük, 30 adet küçük boy pil ile 10 büyük tüp, 4 küçük tüp, 1 akü, çok sayıda örgütsel doküman, muhtelif giyim ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

FOTOĞRAFLI

Bitlis'te PKK'ya ait 3 sığınak bulunduBitlis'te PKK'ya ait 3 sığınak bulunduBitlis'te PKK'ya ait 3 sığınak bulundu

Cübbeli Hoca Nurettin Yıldız'ı ziyaret ettiCübbeli Hoca Nurettin Yıldız'ı ziyaret etti
'35 bin terörist tünellerden Türkiye'ye sıçrayacaktı''35 bin terörist tünellerden Türkiye'ye sıçrayacaktı'
Çorum'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar varÇorum'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Evlenmeden mi hamile kaldın?' sorusu Kırgın Çiçekler'in Songül'ünü çıldırttı

'Evlenmeden mi hamile kaldın?' sorusu Kırgın Çiçekler'in Songül'ünü çıldırttı

Fenerbahçe 0 - 0 Galatasaray (MAÇ ÖZETİ)

Fenerbahçe 0 - 0 Galatasaray (MAÇ ÖZETİ)

Kaybedenler Kulübü'nün galasında skandal! Seviştiler..

Kaybedenler Kulübü'nün galasında skandal! Seviştiler..

Cenk Tosun'dan Stoke City'e 2 gol!

Cenk Tosun'dan Stoke City'e 2 gol!

Arda Turan'ın yeni yuvası! Kirası dudak uçuklattı

Arda Turan'ın yeni yuvası! Kirası dudak uçuklattı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: 'Bir şeyler yapmazsak, milletimiz yok olacak'

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: 'Bir şeyler yapmazsak, milletimiz yok olacak'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kız isteme olayında kan aktı: 5 yaralı, 2 gözaltı

Kız isteme olayında kan aktı: 5 yaralı, 2 gözaltı

Gaziantep'te 'polisten bıçaklı gözaltı' iddiası kamerada

Gaziantep'te 'polisten bıçaklı gözaltı' iddiası kamerada

Önce elektronik eşya çaldı sonra da...

Önce elektronik eşya çaldı sonra da...

Valilik duyurdu! PKK'ya ağır darbe!

Valilik duyurdu! PKK'ya ağır darbe!

3 gündür kayıp olan kadından acı haber

3 gündür kayıp olan kadından acı haber

Kumar operasyonunda kasadan çıkan şok etti

Kumar operasyonunda kasadan çıkan şok etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.