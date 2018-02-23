Bitlis'te, PKK'ya ait 750 kilo amonyum nitrat ele geçirildi

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'in Kayalıbağ Köyü ile Mutki ilçesinin Kavakbaşı Köyü kırsalında yürütülen operasyonlarda, terör örgütü PKK'ya ait 750 kilo amonyum nitrat, mutfak tüpü, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, kulanmış oldukları sığınak ve barınakları imha etmek amacıyla bugün merkeze bağlı Kayalıbağ Köyü Kaşıklı Deresi ile Mutki'nin Kavakbaşı Köyü Kanuşuran Tepe bölgelerine operasyon düzenlendi. Mutki'nin Kavakbaşı Kanuşuran Tepe bölgesinde yapılan arazi arama tarama çalışmalarında 450 kilo amonyum nitrat, muhtelif gıda ve yaşam malzemesi, Bitlis merkeze bağlı Kayalıbağ Köyü Kaşıklı Derse'nin Kuzey mevkiinde ise 300 kilo amonyum nitrat, 3 mutfak tüpü ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi. Bulunan malzemeler yerinde imha edildi.
Bölgede operasyonlar sürüyor.
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