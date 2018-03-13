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Bitlis'te, PKK’ya ait el yapımı patlayıcı imha edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 21:03 | Son Güncelleme

BİTLİS’in Hizan ilçesi kırsalında PKK'ya yönelik yürütülen operasyon kapsamında, toprağa gömülü 1 el yapımı patlayıcı,100 kilogram amonyum nitrat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS’in Hizan ilçesi kırsalında PKK'ya yönelik yürütülen operasyon kapsamında, toprağa gömülü 1 el yapımı patlayıcı,100 kilogram amonyum nitrat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Patlayıcılar, uzman ekipler tarafından imha edildi.

Bitlis Valiliği, Hizan ilçesine bağlı Horozdere Köyü kırsalında sürdürülen operasyonlarda terör örgütüne ait ele geçirilen patlayıcı ve yaşam malzemesi ile ilgili açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bitlis İli Hizan İlçesi Horozdere Köyü kırsalında bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak/barınakları imha etmek maksadıyla, 13.03.2018 günü Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca operasyon icra edilmiştir. Operasyon kapsamında icra edilen temas araması faaliyetinde, toprağa gömülü bidon içerisinde 1 el yapımı patlayıcı, 100 kilogram amonyum nitrat ile muhtelif gıda ve yaşım malzemesi ele geçirilmiş olup, yerinde kontrollü şekilde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir."

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