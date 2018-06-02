Bitlis'te polis minibüsü devrildi:16 yaralı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS (DHA)- BAŞBAKAN Binali Yıldırım’ın Batman mitinginde görev yaptıktan sonra Van'a dönen polisleri taşıyan minibüs devrildi. Kazada, 16 polis memuru yaralandı.
Kaza, saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Başbakan Binali Yıldırım'ın Batman mitinginde görev yaptıktan sonra görev yerleri Van'a dönmek için yola çıkan polisleri taşıyan minibüs, Tatvan ilçesine bağlı Yelkenli köyü yakınlarında devrildi. Kazada, 16 polis memuru yaralandı. Yaralı polisler bölgeye sevk edilen ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralı polislerin durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Akıllara durgunluk veren olay! Teşvik destekli dolandırıcılık
Engelli sporcu siz nasıl birlikte oluyorsunuz sorusuna bakın nasıl verdi!
Kastamonu’da gece yarısı feci kaza! Çok sayıda yaralı var
Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Erdoğan'dan canlı yayında bedelli açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan Özel Halk Otobüsleri Birliği'nin iftarında açıkladı: UBER bitti
Muharrem İnce kendisine hediye edilen 'Elif' tablosunu ters tuttu
MEB'den öğretmen adaylarına müjde! Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: Eylül'e kadar 25 bin öğretmen atayacağız
4 erkek barda sızan kadını eve götürdü! Sonrası korkunç
'Bu halde MR'a giremezsin' dediler, hırs yaptı 160 kilodan 92 kiloya düştü
Almanya'da hayvanlar hayvanat bahçesinden kaçtı! Polis 'evden çıkmayın' uyarısında bulundu
Prens Harry ve Meghan Markle o jesti kabul etmedi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum