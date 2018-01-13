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Bitlis'te polisten esnaf ve halka hırsızlık ve dolandırıcılık uyarısı

YAŞAM HABERLERİ | 13.01.2018 17:36 | Son Güncelleme 1 saat önce

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS Emniyet Müdürlüğü ekipleri, esnaf ve kahveleri ziyaret ederek, hırsızlık, telefon dolandırıcılığı ve sahte para ile ilgili hazırlanan bilgilendirme broşürlerini dağıttı. Ekipler ayrıca, vatandaşları meslek odasına bağlı olmayan kişilerden anahtar çoğaltmamaları yönünde uyardı.

İl Emniyeti Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki esnaf, çay ocağı ve kahveleri ziyaret etti. Ekipler, hırsızlık, telefon dolandırıcılığı ve sahte para ile ilgili hazırlanan bilgilendirme broşürlerini vatandaşlara dağıttı. Ekipler ayrıca, halka meslek odasına bağlı olmayan kişilerden anahtar çoğaltmamaları yönünde uyardı. Herhangi bir suç ve suç unsuruyla karşılaşılması durumunda 155 İhbar Hattı'nın aranmasını isteyen İl Emniyet Müdürlüğü, Bitlis'te huzur ve güven ortamının sürmesi için çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

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