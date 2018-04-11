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Bitlis’te şehit düşen askerin acı haberi Adana’daki ailesine ulaştı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.04.2018 01:58 | Son Güncelleme

Bitlis kırsalında devam eden operasyonlar sırasında PKK’lı döşediği el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit düşen 26 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Sefa İzbudak’ın memleketi Adana’nın Pozantı ilçesindeki baba evine şehadet haberi verildi.Şehadet haberi vermek için, Yukarıbelemedik Mahallesi’ndeki baba evine gelen Kaymakam Taner Tengir, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mehmet Durmuş ile Belediye Başkanı Sami Baysal, acı haberi baba Necati İzbudak ve anne Teslime İzbudak’a verdi.Acı haberi alan İzbudak çifti, hazırda bekletilen sağlık ekipleri müdahale ederken Kaymakam Tengir, daha sonra Karakışlakçı köyüne giderek acı haberi şehidin eşi Emine İzbudak’a verdi.

Bitlis’te şehit düşen askerin acı haberi Adana’daki ailesine ulaştı

Bitlis kırsalında devam eden operasyonlar sırasında PKK’lı döşediği el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit düşen 26 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Sefa İzbudak’ın memleketi Adana’nın Pozantı ilçesindeki baba evine şehadet haberi verildi.
Şehadet haberi vermek için, Yukarıbelemedik Mahallesi’ndeki baba evine gelen Kaymakam Taner Tengir, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mehmet Durmuş ile Belediye Başkanı Sami Baysal, acı haberi baba Necati İzbudak ve anne Teslime İzbudak’a verdi.
Acı haberi alan İzbudak çifti, hazırda bekletilen sağlık ekipleri müdahale ederken Kaymakam Tengir, daha sonra Karakışlakçı köyüne giderek acı haberi şehidin eşi Emine İzbudak’a verdi. Haber duyanlar ise taziye baba evine akın etti.
Şehit Sefa İzbudak 2015 yılında göreve başladığını o yıl sosyal medya hesabından,” Bittiiiii Sonunda Jandarma uzman çavuşum.” notunu paylaştığı görüldü. Eşi Emine İzbudak ile 1.5 yıl önce hayatlarını birleştirdiği ve 6 aylık bebekleri olduğu öğrenildi.
Şehidin cenazesi, düzenlenecek törenin ardından Yukarıbelemdik Mahallesi’ndeki mezarlığı defnedileceği belirtildi

Bitlis’te şehit düşen askerin acı haberi Adana’daki ailesine ulaştı

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