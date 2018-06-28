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Bitlis'te şehitlerle ilgili hakaret içerikli yoruma 1 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2018 19:00 | Son Güncelleme

BİTLİS'te, sosyal medyada şehitlerle ilgili paylaşıma hakaret içerikli yorum yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan M.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'te, sosyal medyada şehitlerle ilgili paylaşıma hakaret içerikli yorum yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan M.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bitlis'te, şehitler hakkında sosyal medyada yapılan paylaşıma hakaret içerikli yorumlar yazan M.S., polis tarafından gözaltına alındı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen M.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Valilikten konu ile ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:
"PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak sürdürülen çalışmalar kapsamında; Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen kapsamlı ve duyarlı çalışmalar neticesinde, şehitlerimizle ilgili sosyal medya üzerinden yapılan paylaşıma hakaret içerikli yorum yapan M.S. isimli şahıs, 27/06/2018 günü yapılan çalışmalar sonucu yakalanarak gözaltına alınmış olup, şahıs, 28/06/2018 günü çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edilmiştir.Terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelemiz, halkımızın desteğini alan güvenlik güçlerimizin titiz, özverili ve koordineli çalışmaları ile birlikte kararlıkla devam etmekte ve edecektir."

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