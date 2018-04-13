HABER

Bitlis’te sokağa çıkma yasağı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 14:35 | Son Güncelleme

Bitlis’in Hizan ilçesine bağlı bazı köy ve mezralarda sokağa çıkma yasağı ilan edildi.Valilikten yapılan açıklamada, “Hizan ilçesinin Horozdere köyüne bağlı Karaağaç, Akbaş, Yedikardeş, Mollabirgi mezraları, Ağılözü köyüne bağlı Bağlarbaşı, Güvendik, Bereket mezraları, Akşar köyüne bağlı Düztepe mezrası bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarının barınma amaçlı sığınak, barınak tesis ettikleri, bu bölgelerde örgüt mensuplarının bulunduğu tespit edilmiş olup, bahse konu bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 12 Nisan 2018 Perşembe günü saat 22.00’dan itibaren ilgili köy ve mezralarda hayatın normal akışının devam etmesi, öğrenim görmekte olan öğrencilerin eğitim öğretim hakkının kısıtlanmaması kaydıyla ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir” denildi.

Bitlis’in Hizan ilçesine bağlı bazı köy ve mezralarda sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Valilikten yapılan açıklamada, “Hizan ilçesinin Horozdere köyüne bağlı Karaağaç, Akbaş, Yedikardeş, Mollabirgi mezraları, Ağılözü köyüne bağlı Bağlarbaşı, Güvendik, Bereket mezraları, Akşar köyüne bağlı Düztepe mezrası bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarının barınma amaçlı sığınak, barınak tesis ettikleri, bu bölgelerde örgüt mensuplarının bulunduğu tespit edilmiş olup, bahse konu bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 12 Nisan 2018 Perşembe günü saat 22.00’dan itibaren ilgili köy ve mezralarda hayatın normal akışının devam etmesi, öğrenim görmekte olan öğrencilerin eğitim öğretim hakkının kısıtlanmaması kaydıyla ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir” denildi.

Orhan Veli 104 yaşında anılıyorOrhan Veli 104 yaşında anılıyor
Savaş kabinesini topladı, orduya emri verdi!Savaş kabinesini topladı, orduya emri verdi!
Son dakika! ABD Rusya krizinde son durum! Tartus yakınlarında Hava Savunma Sistemi kurdularSon dakika! ABD Rusya krizinde son durum! Tartus yakınlarında Hava Savunma Sistemi kurdular
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Suriye krizinde son dakika gelişme!

Suriye krizinde son dakika gelişme!

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

Mehmet Akif Alakurt'tan Adanalı izleyicilerine ağır küfür!

Mehmet Akif Alakurt'tan Adanalı izleyicilerine ağır küfür!

Son dakika! ABD basınından şok iddia! Esad saraydan kaçtı

Son dakika! ABD basınından şok iddia! Esad saraydan kaçtı

Survivor'da Cumali Ünlüler takımına geçti mi? Alp Kırşan açıkladı

Survivor'da Cumali Ünlüler takımına geçti mi? Alp Kırşan açıkladı

Aslı Enver ve Murat Boz ayrıldı

Aslı Enver ve Murat Boz ayrıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Tur otobüsü seyir halindeyken alev alev yandı

Son dakika! Tur otobüsü seyir halindeyken alev alev yandı

Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler

Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler

Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet

Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet

Dünyanın en büyük canlı lale halısı görücüye çıktı

Dünyanın en büyük canlı lale halısı görücüye çıktı

Ordu'daki fuhuş operasyonunda şok detay! Servet çıktı

Ordu'daki fuhuş operasyonunda şok detay! Servet çıktı

Diyaliz merkezinde iğrenç olay! Soyunma odasına gizlediği telefonla...

Diyaliz merkezinde iğrenç olay! Soyunma odasına gizlediği telefonla...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.