Bitlis’te sokağa çıkma yasağı

Bitlis’in Hizan ilçesine bağlı bazı köy ve mezralarda sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, “Hizan ilçesinin Horozdere köyüne bağlı Karaağaç, Akbaş, Yedikardeş, Mollabirgi mezraları, Ağılözü köyüne bağlı Bağlarbaşı, Güvendik, Bereket mezraları, Akşar köyüne bağlı Düztepe mezrası bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarının barınma amaçlı sığınak, barınak tesis ettikleri, bu bölgelerde örgüt mensuplarının bulunduğu tespit edilmiş olup, bahse konu bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 12 Nisan 2018 Perşembe günü saat 22.00’dan itibaren ilgili köy ve mezralarda hayatın normal akışının devam etmesi, öğrenim görmekte olan öğrencilerin eğitim öğretim hakkının kısıtlanmaması kaydıyla ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir” denildi.