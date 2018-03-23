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Bitlis'te, sosyal medyadan terör propagandasına 1 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2018 21:35 | Son Güncelleme

BİTLİS’in Tatvan ilçesinde, polisin PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonlarda, sosyal medya hesapları üzerinden ‘Terör örgütü propagandası yapmak ve Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan’a hakaret ettiği' suçlamasıyla gözaltına alınan 2 kişiden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS’in Tatvan ilçesinde, polisin PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonlarda, sosyal medya hesapları üzerinden ‘Terör örgütü propagandası yapmak ve Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan’a hakaret ettiği' suçlamasıyla gözaltına alınan 2 kişiden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bitlis Valiliği, Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin Tatvan ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonlarla ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada, "PKK/KCK Terör Örgütü Propagandası Yapmak ve Cumhurbaşkanına Hakaret suçlaması ile 20/03/2018 tarihinde 2 şahsa yönelik Bitlis ili Tatvan ilçesinde eş zamanlı olarak icra edilen operasyon neticesinde yakalanan A.T. çıkarıldığı mahkemece Adli Kontrol Şartıyla serbest kalırken, M.C.A. ise tutuklanarak Ceza ve İnfaz Kurumuna gönderilmiştir. Terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelemiz, halkımızın desteğini alan güvenlik güçlerimizin titiz, özverili ve koordineli çalışmaları ile birlikte kararlıkla devam etmekte ve edecektir" denildi.

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