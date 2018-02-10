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Bitlis’te terör operasonu

YAŞAM HABERLERİ | 10.02.2018 20:43 | Son Güncelleme

Bitlis’in Hizan ilçesinde güvenlik güçleri tarafından yürütülen operasyonlar kapsamında silah ve mühimmat ele geçirildi.Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada Hizan ilçesi Ağılözü ve Horozdere köylerinde, bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak/barınakları imha etmek, bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği değerlendirilen şahısları yakalamak maksadıyla 10 Şubat 2018 günü Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca operasyon icra edildiği belirtildi.Operasyon kapsamında H.Y, K.Y, Ş.Y, G.Y, M.Y.

Bitlis’te terör operasonu

Bitlis’in Hizan ilçesinde güvenlik güçleri tarafından yürütülen operasyonlar kapsamında silah ve mühimmat ele geçirildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada Hizan ilçesi Ağılözü ve Horozdere köylerinde, bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak/barınakları imha etmek, bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği değerlendirilen şahısları yakalamak maksadıyla 10 Şubat 2018 günü Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca operasyon icra edildiği belirtildi.
Operasyon kapsamında H.Y, K.Y, Ş.Y, G.Y, M.Y. ve S.Y. isimli şahısların evlerinde ve eklentilerinde yapılan aramada 2 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 9 adet Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 7 adet av tüfeği, muhtelif çap ve miktarda mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildiği bildirildi. Arazide yapılan arama tarama faaliyetinde ise toprağa gömülü vaziyette 1 adet piknik tüpü ile 200 metre kablo ele geçirilerek yerinde kontrollü şekilde imha edildiği kaydedildi.
Açıklamada, "Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi.

Bitlis’te terör operasonu

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