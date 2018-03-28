Bitlis’te terör operasyonda 5 tutuklama

Bitlis polisi tarafından yürütülen terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 5 kişi tutuklandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada Bitlis merkez, Tatvan ve Hizan ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendiği bildirildi. Açıklamada, “PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak sürdürülen çalışmalar kapsamında, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen kapsamlı ve duyarlı çalışmalar neticesinde, PKK/KCK terör örgütü milis işbirlikçilik faaliyetlerinde bulunmak, terör örgütü üyesi olmak, suçlaması ile 15/03/2018 tarihinde 5 şahsa yönelik Bitlis ili Merkez, Tatvan ve Hizan ilçelerinde eş zamanlı olarak icra edilen operasyon neticesinde yakalanan A.B., B.A., N.Y., F.G., E.G isimli 5 şahıs tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelemiz, halkımızın desteğini alan güvenlik güçlerimizin titiz, özverili ve koordineli çalışmaları ile birlikte kararlıkla devam etmekte ve edecektir” denildi.