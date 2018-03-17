Bitlis’te terör örgütüne ait 3 sığınak imha edildi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda terör örgütüne ait 3 sığınak, içerisinde el yapımı bomba yapımında kullanılan 14 tüp, çok sayıda malzeme ile birlikte imha edildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis’in Tatvan ilçesine bağlı Yumrukaya köyü kırsalında bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek ve kullanmış oldukları sığınak/barınakları imha etmek maksadıyla, 17 Mart 2018 günü Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca operasyon icra edilmiştir. Operasyon esnasında yapılan temas araması faaliyetinde, 3 adet sığınak tespit edilmiş, sığınak içerisinde yapılan aramada; 144 adet büyük boy pil, 30 adet küçük boy pil, 10 adet büyük tüp, 4 adet küçük tüp, 1 adet 12 V. akü, çok sayıda örgütsel doküman, muhtelif giyim ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili olarak Tatvan C.Başsavcılığına bilgi verilerek delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alınmış, delil niteliği taşımayan diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimizin bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi.