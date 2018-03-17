Bitlis’te terör örgütüne ait 3 sığınak imha edildi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda terör örgütüne ait 3 sığınak, içerisinde el yapımı bomba yapımında kullanılan 14 tüp, çok sayıda malzeme ile birlikte imha edildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis’in Tatvan ilçesine bağlı Yumrukaya köyü kırsalında bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek ve kullanmış oldukları sığınak/barınakları imha etmek maksadıyla, 17 Mart 2018 günü Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca operasyon icra edilmiştir. Operasyon esnasında yapılan temas araması faaliyetinde, 3 adet sığınak tespit edilmiş, sığınak içerisinde yapılan aramada; 144 adet büyük boy pil, 30 adet küçük boy pil, 10 adet büyük tüp, 4 adet küçük tüp, 1 adet 12 V. akü, çok sayıda örgütsel doküman, muhtelif giyim ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili olarak Tatvan C.Başsavcılığına bilgi verilerek delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alınmış, delil niteliği taşımayan diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimizin bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: 'Bir şeyler yapmazsak, milletimiz yok olacak'
İstanbul'da skandal görüntüler! Öldürülen teröristleri böyle andılar
Sedat Peker'in 'Oluk oluk kan akıtacağız' tehdidini şarkı yaptılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi
Uçak evin üzerine düştü: Çok sayıda ölü var
Tarihin en acı karesi
Gaspçıların yeni tuzağı 'Hornet' arkadaşlık sitesi!
Damat düğününde kavga çıkaran kişiyi 5 gün sonra vurdu
NASA resmen duyurdu: Bu göktaşı Dünya’yı yok edebilir!
Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi
İYİ Parti'nin oy oranını Meral Akşener açıkladı
80'li yılların milyarderi şimdi köy hayatı yaşıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum