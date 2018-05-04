Bitlis'te TIR otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'te TIR'ın çarptığı otomobilin sürücüsü Ecevit Üzelgen yaşamını yitirdi, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 15.30 sıralarında Deliklitaş mevkiinde meydana geldi. Ecevit Üzelgen yönetimindeki 06 ZCZ 80 plakalı otomobile, aynı yönde giden 65 OS 351 plakalı TIR arkadan çarptı. TIR'ın çarpmasıyla kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü Ecevit Üzelgen olay yerinde yaşamını yitirirken, aractaki 1'i çocuk 2 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaçmak isteyen TIR sürücüsü ise jandarma tarafından yakalandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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