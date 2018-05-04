HABER

Bitlis'te TIR otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.05.2018 18:12 | Son Güncelleme

BİTLİS'te TIR'ın çarptığı otomobilin sürücüsü Ecevit Üzelgen yaşamını yitirdi, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Bitlis'te TIR otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'te TIR'ın çarptığı otomobilin sürücüsü Ecevit Üzelgen yaşamını yitirdi, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 15.30 sıralarında Deliklitaş mevkiinde meydana geldi. Ecevit Üzelgen yönetimindeki 06 ZCZ 80 plakalı otomobile, aynı yönde giden 65 OS 351 plakalı TIR arkadan çarptı. TIR'ın çarpmasıyla kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü Ecevit Üzelgen olay yerinde yaşamını yitirirken, aractaki 1'i çocuk 2 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaçmak isteyen TIR sürücüsü ise jandarma tarafından yakalandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Bitlis'te TIR otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralıBitlis'te TIR otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralıBitlis'te TIR otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralıBitlis'te TIR otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Muharrem İnce, 1. Meclis'ten seslendi: 01:30'da mitinglerimiz olacakMuharrem İnce, 1. Meclis'ten seslendi: 01:30'da mitinglerimiz olacak
Abdullah Gül'den Hulusi Akar açıklamasıAbdullah Gül'den Hulusi Akar açıklaması
Kod adı: Burak! 3 bin kişiyi deşifre ettiKod adı: Burak! 3 bin kişiyi deşifre etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

Meral Akşener'e tehdit mesajı! Evinin tam karşısına bakın ne yazdılar

Meral Akşener'e tehdit mesajı! Evinin tam karşısına bakın ne yazdılar

Çalışma Bakanı Sarıeroğlu'dan memurlarla ilgili açıklama!

Çalışma Bakanı Sarıeroğlu'dan memurlarla ilgili açıklama!

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı düğüne gitmeyecek!

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı düğüne gitmeyecek!

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Muharrem İnce açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Muharrem İnce açıklaması

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! İşte Muharrem İnce'nin oy oranı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! İşte Muharrem İnce'nin oy oranı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'da korkunç olay! Annesini bıçaklayıp bebeğini aşağı attı!

Ankara'da korkunç olay! Annesini bıçaklayıp bebeğini aşağı attı!

Adana'da akılalmaz cinayet! Eşcinsel sevgili kadın kılığına girerek öldürmüş!

Adana'da akılalmaz cinayet! Eşcinsel sevgili kadın kılığına girerek öldürmüş!

İstanbul'da dehşet! Askerden izinli gelip tartıştığı genç kıza kurşun yağdırdı!

İstanbul'da dehşet! Askerden izinli gelip tartıştığı genç kıza kurşun yağdırdı!

Çorum'daki mezarlıkta polisi harekete geçiren 'karartı'

Çorum'daki mezarlıkta polisi harekete geçiren 'karartı'

Rezil savunma! Mağazada genç kızları taciz edince bakın ne dedi

Rezil savunma! Mağazada genç kızları taciz edince bakın ne dedi

Savaşın korkunç yüzüne tanık olun

Savaşın korkunç yüzüne tanık olun

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.