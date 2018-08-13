HABER

Bitlis'te toprağa gömülü el yapımı patlayıcı bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2018 19:09 | Son Güncelleme

BİTLİS kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonlarda, 100 kilogramlık el yapımı patlayıcı bulundu.

Bitlis'te toprağa gömülü el yapımı patlayıcı bulundu

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonlarda, 100 kilogramlık el yapımı patlayıcı bulundu. Patlayıcı, uzman ekiplerce imha edildi.
Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çalıdüzü köyü kırsalında, bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak-barınakları imha etmek amacıyla operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, toprağa gömülü 100 kilogramlık el yapımı patlayıcı bulundu. Patlayıcı uzman ekipler tarafından kontrollü imha edildi.

FOTOĞRAFLI

Bitlis'te toprağa gömülü el yapımı patlayıcı bulundu

PARTNERKurbanlık boğa Karadeniz Sahil Yolu'nu karıştırdıKurbanlık boğa Karadeniz Sahil Yolu'nu karıştırdı
Tarihi eser kaçakçılığına 1 gözaltıTarihi eser kaçakçılığına 1 gözaltı
Uğur Soğutma'nın sahiplerinin de aralarında bulunduğu FETÖ sanıklarına ceza yağdıUğur Soğutma'nın sahiplerinin de aralarında bulunduğu FETÖ sanıklarına ceza yağdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Kremlin'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a milli para birimi desteği

Son dakika! Kremlin'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a milli para birimi desteği

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Nil Karaibrahimgil'in teknesinde şoke eden görüntüler

Nil Karaibrahimgil'in teknesinde şoke eden görüntüler

Cumhurbaşkanı çağrısı sonrası vatandaş döviz bozdurmak için bürolara akın etti

Cumhurbaşkanı çağrısı sonrası vatandaş döviz bozdurmak için bürolara akın etti

Merkel'den Türkiye'ye destek açıklaması

Merkel'den Türkiye'ye destek açıklaması

Dolarını bozdurup aldığı Türk Lirasını öpüp kalbine koydu

Dolarını bozdurup aldığı Türk Lirasını öpüp kalbine koydu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Kadıköy'de takip ettiği kadını öldürüp, teslim oldu!

İstanbul Kadıköy'de takip ettiği kadını öldürüp, teslim oldu!

Ordu'nun Ünye ilçesindeki berberlerden 'Amerikan tıraşı' kararı

Ordu'nun Ünye ilçesindeki berberlerden 'Amerikan tıraşı' kararı

İstanbul Pendik'te pompalı tüfek dehşeti! Siteyi bastılar

İstanbul Pendik'te pompalı tüfek dehşeti! Siteyi bastılar

Dolarını bozdurup aldığı Türk Lirasını öpüp kalbine koydu

Dolarını bozdurup aldığı Türk Lirasını öpüp kalbine koydu

Adıyaman'da cep telefonu kutusunda uyuşturucu ele geçirildi

Adıyaman'da cep telefonu kutusunda uyuşturucu ele geçirildi

Bodrum’da korkunç olay! Defalarca bıçaklanarak öldürüldü!

Bodrum’da korkunç olay! Defalarca bıçaklanarak öldürüldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.